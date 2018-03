Souhalia : Réouverture de la polyclinique après sa rénovation

Réagissez

La couverture sanitaire à Souahlia, une commune de plus de 25 000 habitants, sera désormais plus performante grâce à une importante opération de rénovation et de dotation en équipements médicaux neufs de l’ancienne polyclinique.

La structure a subi les modifications appropriées de façon à en faire un espace plus fonctionnel. Joliment conçue, avec une meilleure signalétique intérieure qui permet d’accueillir, d’informer et d’orienter les citoyens, des chaises confortables en nombre suffisant, installées dans une salle d’attente spacieuse et bien aérée en vue d’humaniser cet espace d’accueil, la polyclinique de Souhalia, baptisée au nom des 4 chahids, les Frères Saïdi, propose des conditions optimales pour l’accueil des citoyens.

Cette structure sanitaire, retapée à neuf pour un budget de 26 millions de dinars, semble d’apparence plus moderne, plus spacieuse et offre aussi un espace de travail des plus agréables aux médecins et infirmiers. L’opération de rénovation a concerné aussi la mise à niveau du plateau technique. Ce qui laisse augurer que désormais la polyclinique les Frères Saidi offrira à la population une meilleure prise en charge sanitaire.

La structure est dotée d’une unité de radiologie numérique, d’un cabinet dentaire flambant neuf, d’un laboratoire en mesure de répondre aux besoins des habitants en matière d’analyses médicales, d’une salle d’observation équipée de tous les moyens nécessaires, de deux cabinets de consultation générale, d’un service de protection infantile et maternelle et d’un service d’accueil et d’orientation informatisé.

La polyclinique est encadrée par 7 médecins généralistes, 3 dentistes, 7 laborantins et biologistes, des paramédicaux en nombre suffisant et des agents d’administration. Selon le directeur de l’EPSP, M.H. Zerhouni, «la réhabilitation de cette polyclinique permettra d’améliorer d’une façon certaine la qualité des soins offerts aux patients». A noter qu’une nouvelle polyclinique est prévue à Souahlia. «Les travaux de réalisation seront lancés incessamment», nous a révélé le maire de cette commune, Abdelbaki Bouhadjeb.