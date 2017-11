Sensibilisation pour la création de microentreprises

Réagissez

Le palais de la culture Abdelkrim Dali d’Imama a accueilli, jeudi dernier, la caravane de sensibilisation des jeunes pour la création de microentreprises.

Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les dispositifs de l’emploi des jeunes (Ansej et CNAC) et l’Agence nationale de l’emploi et de la main-d’œuvre (ANEM), la caravane a pour but de «sensibiliser et encourager les jeunes à créer leurs propres microentreprises». Pour mieux intéresser les jeunes à créer leurs micro-entreprises, les organisateurs ont mis en exergue tous les avantages offerts par les pouvoirs publics.

Ainsi, dans une conférence, en présence des stagiaires des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, toutes les mesures et les procédures inhérentes à l’entrepreneuriat ont été expliquées avec force détails. Un débat entre les jeunes et les responsables des différents dispositifs de l’emploi a eu lieu. Cette caravane, dénommée «Défis», qui prendra fin le 30 novembre, a sillonné quatre grandes communes de la wilaya (Maghnia, Marsat Ben M’hidi, Sidi Djillali et Sebdou) et continuera son chemin vers d’autres wilayas. Lancés brusquement dans le monde de l’entrepreneuriat sans véritable formation et dans un marché du travail ne répondant pas toujours aux règles professionnelles exigées, beaucoup de jeunes chefs d’entreprise ont récolté des dettes.