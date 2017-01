Sans-abri : La solidarité s’organise à Tlemcen et Sidi Bel Abbès

Réagissez

Dans les 53 communes que compte la wilaya de Tlemcen, l’on recense des centaines de sans domicile fixe, notamment des migrants subsahariens, qui élisent domicile sur les berges de l’oued Jorgi, à Maghnia.

A Tlemcen, en cette période de froid, ponctuée de fortes averses et de chutes de neige, la sûreté de wilaya a organisé, jeudi et vendredi derniers, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien, la direction de l’action sociale, l’APC et la protection civile, une campagne de solidarité en faveur des sans-abri (SDF). Sillonnant les rues, les initiateurs de cette action humanitaire ont offert 45 repas chauds aux SDF, avant de les conduire au centre d’hébergement de l’action sociale.

Cependant, cette action de solidarité, considérée comme louable, n’a concerné que Tlemcen-ville. Or, dans les 53 communes que compte la wilaya, l’on recense des centaines de sans domicile fixe, notamment des migrants subsahariens, précisément à Maghnia, où ils élisent domicile sur les berges de l’oued Jorgi, dans des cahutes sous un froid incisif. «Nous avons besoin de couvertures et de vêtements d’hiver», prient Ismaïl et ses semblables de la communauté malienne.

A Sidi Bel Abbès, enclenché dès le début de la vague de froid par les services rattachés à l’action sociale, à la sûreté et aux différentes structures activant dans la wilaya, le traditionnel dispositif d’aide et d’assistance aux personnes en détresse s’est soldé jusqu’alors par le ramassage d’une vingtaine de sans-abri.

Au cours de leurs incessantes tournées à travers les rues de la cité, les équipes déployées pour la bonne cause se sont attelées à repérer, de jour comme de nuit, les nécessiteux et autres marginaux, qui, sans destination ni but précis, n’avaient, en ces temps difficiles, d’autre choix que de déambuler nonchalamment à longueur de journée, en quête d’un hypothétique refuge.

Epuisés par le dénuement et la rigueur de l’hiver, ils ont été aussitôt pris en charge par les équipes humanitaires, avant d’être transférés vers l’unique centre d’accueil que constitue l’hospice pour personnes âgées. En dépit de l’exiguïté des lieux, les responsables de l’hospice avaient aménagé une aile dans l’enceinte de l’établissement, où ont été offerts aux SDF le gîte et le couvert.