Récit bouleversant du drame d’une migrante

Elle frise la trentaine. Peut-être. Même si les rides rongeant son visage émacié lui donnent beaucoup plus.

Une sénilité précoce qui a eu raison de sa détermination à conquérir l’Europe pour s’essayer au mannequinat. Au fond, son rêve d’exhiber les vêtements de mode sur une piste de mode ne s’est pas complètement effiloché, puisque elle déambule dans les rues de Maghnia, mettant bien en exergue sa silhouette.

Le drame, en guise d’habits de mode, elle porte des haillons. Maria, Marie ou Sainte Marie, comme elle dit s’appeler, a basculé dans la folie. Sans que ses concitoyens s’en aperçoivent. «On n’a pas vu venir cette descente aux enfers», se désole Abdoul, avant de se corriger : «On n’a pas voulu voir venir, préoccupé chacun dans son coin du sort qui l’attend !» Le chagrin fait perdre la raison. «En réalité, beaucoup d’entre nous ont subi le même sort qu’elle, sauf qu’elle, une femme, sillonnant la ville du matin au soir, est plus visible», croit savoir Abdoul. Maria, pourtant, a été si près du but : elle a réussi à traverser la frontière entre l’Algérie et le Maroc et arriver jusqu’à Nador, à quelques pas de l’enclave espagnole de Melilla. Manque de pot, après un séjour de près de deux mois dans la forêt de Beni Ansar, où un millier de migrants subsahariens s’installe avant de tenter de pénétrer sur le sol ibérique, soit en enjambant le haut grillage ou à la nage, Maria a été arrêtée et ramenée d’où elle venait, le tracé frontalier entre l’Algérie et le Maroc et «priée» manu militari de regagner l’Algérie de nuit. Une sorte de «retour à l’envoyeur».

Une attitude illégale fort connue chez les autorités des deux pays, qui consiste à se renvoyer nuitamment les migrants irréguliers. Le «mannequin des rues», qui a perdu le verbe depuis cette mésaventure, (elle balbutie des propos inaudibles et imperceptibles), a non seulement sombré dans le désespoir, avant de succomber dans la folie à cause de son refoulement vers l’Algérie, mais elle a été trop martyrisée parce que maltraitée, violentée pendant le processus de migration, notamment sur le territoire marocain. Mais Maria a disparu. Sans prévenir. Peut-être que dans sa tête, dans sa tête seulement, elle a «signé» un autre contrat quelque part sur un autre territoire. Emportée par sa folie ou par la mort, le mannequin des rues hante les rues de Maghnia. Une ville désabusée, qui lui venait en aide en la nourrissant et en lui offrant des couvertures et des vêtements usagés…