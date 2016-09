Tlemcen

Rassemblement devant l’usine Alzinc

des habitants des quartiers Ouest de la ville de Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen, ceux qui sont les plus exposés à la pollution de l’usine Alzinc, se sont rassemblés, jeudi matin, devant l’entrée de l’entreprise pour exprimer leur colère contre les émanations toxiques de plus en plus intenses qui empoisonnent leur vie et celle de leurs enfants.

«La nuit du mercredi, les émanations étaient tellement fortes que les quartiers Le Sable, Ouled Ziri, Echefek et même le centre-ville ont été couverts d’un gros nuage grisâtre et les émanations ont persisté dans la journée», nous a affirmé un habitant. «C’est insensé que cette usine complètement délabrée continue à polluer à outrance, faisant fi de toutes les lois de la protection de l’environnement et, de surcroît, sans même produire le moindre lingot de zinc», tonne un autre. Les contestataires déplorent aussi le laxisme des autorités locales à l’égard de cette usine considérée comme source de pollution et de dégradation de la nature. «Nous respirons ce poison qui nous tue à petit feu et personne ne se soucie de notre sort comme si nous étions des citoyens de deuxième classe», s’inquiète un autre habitant. En effet, comme nous l’avons signalé dans notre édition du 17/08/2016, après un arrêt qui a duré presque un an, cette usine a tenté de redémarrer. Les multiples essais effectués se sont soldés par des échecs et, comme les installations sont obsolètes, les rejets gazeux sont de plus importants au point où ils occasionnent de grands désagréments aux habitants.



O. El Bachir