Promenade à travers la photographie

Tlemcen a abrité du 3 au 17 mars la 7e édition du Festival national de la photographie d’art (FesPA) consacrée aux artistes-photographes de l’Ouest. Dix artistes représentant l’Oranie ont pris part à cette édition dédiée en hommage aux deux artistes, Lyes Meziani et Saïd Sellami, récemment décédés.

«En essayant de regrouper des passionnés de l’image, l’exposition nous invite à une promenade artistique en découvrant des photographies de différents horizons avec différentes techniques, chaque artiste excellant par sa technique, mais surtout par une recherche pointue dans la maîtrise de cet art...», estime Amine Boudefla, commissaire de l’exposition. «Les œuvres exposées dans cette 7e édition du FesPA ne sont pas présentées dans un esprit de compétition mais dans un esprit de partage.

Elles oscillent entre une forme proche du reportage, de l’information (montrer les instants passés figés) et un réel abandon à la méditation et à la création.

Aimer la photographie et la pratiquer imposent une exigence qui doit amener les artistes à s’interroger sur le choix de l’identité de la photographie : la rigueur du cadrage, les jeux subtils et significatifs offerts par la profondeur de champ et la lumière, les contraintes imposées par la chimie ou par l’outil informatique», déclare, pour sa part, Mohammed Djehiche, commissaire du festival.

Démocratisation de l’appareil photographique

«De nos jours, tout le monde fait de la photo grâce à la démocratisation de l’appareil photographique. Qu’il soit photographe amateur ou professionnel, qu’il soit débutant ou plus confirmé, chacun

d’ eux éprouve le besoin trivial d’aimer la photographie», résume Djehiche l’esprit instinctif de la photographie.

Il est à noter que Tlemcen a, en 2012, organisé la 3e édition du FesPA et fêté les 50 ans de la photographie.