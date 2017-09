Parution : Pouvais-je mieux faire ? de Mimoun Ayer

Réagissez

«Après avoir démâté, moi qui croyais tout savoir, je découvre qu’il n’y a pas plus tuante sinécure que celle de gérer le désœuvrement.

Quand trop de temps libre me monte à la tête, je me prends pour un peintre, un poète et un écrivain à la fois. Mais vite dégrisé, je laisse tomber plume et pinceaux. L’absence de talent me ramène à de plus modestes occupations».

L’avant-propos de Mimoun Ayer nous donne déjà un avant-goût d’une autobiographie qui pourrait être celle de tout père arrivé au crépuscule de sa vie, s’interrogeant sur sa vie.

Une sorte de bilan dont il ne sait s’il doit s’en réjouir, en être fier…, ou regretter. C’est un dialogue pudique, à distance, avec ses enfants, ses proches, son «soi». Une remise en question douloureuse, émouvante. «Mais j’ai beau trifouiller dans le passé de mon ascendance, je ne mets la main sur aucune légende ancienne. A croire que mes ancêtres ont traversé les âges sur la pointe des pieds, ne soulevant aucune poussière. Rasant les murs de l’Histoire, ils ne léguèrent pas le moindre récit, pas un traître fait d’armes à se mettre sous la plume». Sévère avec lui-même, l’auteur se met à nu durement, mais avec humour, parfois, et tendresse. Mais au fond, il ressent comme une amertume, des remords à se dévoiler. Enfin, pouvait-il mieux faire, lui l’ancien ingénieur agronome, économiste et financier de formation, «poète, peintre et écrivain à ses temps perdus» comme il le confesse ? Publié chez Edilivre en 2017, Pouvais-je mieux faire, un livre de 164 pages, est un récit écrit dans un style soutenu, mais attrayant. Mimoun Ayer, né au Maroc et vivant depuis son enfance à Maghnia, est l’auteur d’un deuxième roman, On n’a rien demandé au ciel, qui sera prochainement publié par une maison d’édition algérienne.