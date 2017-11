Ouverture d’une spécialité dédiée au sommeil

Réagissez

La faculté de médecine de Tlemcen ouvre une nouvelle spécialité consacrée à la médecine du sommeil, a-t-on appris auprès du Pr. Sekkal Samira, médecin du travail au CHU de Tlemcen et directrice du laboratoire de recherche Toxicomed de l’université Aboubekr Belkaïd.

La création du certificat de spécialisation en médecine du sommeil est devenue possible suite à l’arrêté 1786 du 24 décembre 2006. L’enseignement de cette nouvelle spécialité sera assuré par des professeurs nationaux, en collaboration avec des partenaires internationaux, des professeurs spécialistes du sommeil venus de France et de Belgique, ainsi que des partenaires de l’EHU d’Oran.

Cette formation diplômante complémentaire s’étalera sur une année et sera organisée en 8 sessions d’un mois et demi chacune. Elle débutera durant le mois en cours et sera sanctionnée par une évaluation théorique et pratique. Les futurs spécialistes du sommeil proposeront une thérapie aux malades souffrant des pathologies du sommeil, telles que les insomnies, les ronflements, les apnées du sommeil, le somnambulisme, les décalages horaires, etc. L’utilité de cette formation est de mieux discerner la maladie du sommeil pour une prise en charge optimale susceptible d’atténuer, voire d’éviter, les conséquences médicales et socioprofessionnelles qui en résultent. Le professeur Taleb Abdessalem, chef de service de médecine de travail au CHU de Tlemcen, affirme que les troubles du sommeil et de la vigilance sont très fréquents, malheureusement non reconnus, et donc non traités.

Ils deviennent alors, à la longue, chroniques et impactent négativement le comportement de la personne atteinte, d’où les absences récurrentes au travail, les accidents du travail, les accidents de la route et autres conséquences fâcheuses.