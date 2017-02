Oued El Bir, un village abandonné

Réagissez

A l’entrée Est de la ville, le village Oued El Bir semble complètement abandonné. Il n’a jamais bénéficié d’un quelconque projet de développement susceptible d’améliorer un tant soit peu leur cadre de vie, témoignent les habitants.

Un cadre de vie qui, face à l’indifférence totale des responsables locaux, se dégrade de jour en jour. Les habitants sont ballottés entre les promesses non tenues des élus et la réalité amère de leur quotidien. C’est du moins l’impression qui se dégage lors d’un entretien avec un groupe d’habitants qui ne comprennent pas pourquoi leurs doléances n’ont jamais été prises en considération. Nos interlocuteurs évoquent surtout l’état déplorable à la limite de l’impraticable de la route principale qui relie leur village à la ville. Ils ne cessent de clamer haut et fort, à qui veut les entendre, leur mécontentement quant à leur marginalisation. «Nous ne savons pas pourquoi notre village n’a jamais bénéficié d’un quelconque projet d’aménagement», s’interroge débité un habitant en soulignant que la route est impraticable depuis des mois et personne ne s’en soucie.

En effet, l’état déplorable de cette route justifie parfaitement le désarroi des habitants. Cette route complètement défoncée est l’œuvre de l’entreprise qui avait la charge de connecter le réseau d’assainissement de la zone d’activités à la conduite principale. Après l’achèvement des travaux, l’entreprise réalisatrice n’a malheureusement pas jugé utile de remettre en l’état la chaussée qui a été fortement endommagée. Pire encore, elle s’est contentée de poser les buses et refermer grossièrement les tranchées sans même prendre la peine de bien tasser la terre. Du coup la chaussée est impraticable aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons au moment des pluies. «L’état de cette route est une preuve flagrante que les autorités locales n’accordent de l’intérêt qu’à l’image apparente de la ville, plutôt qu’à des problèmes d’urgence dont souffrent les habitants des quartiers périphériques», se lamente un autre habitant qui a déjà bousillé sa voiture neuve.

Cette situation qui perdure depuis plusieurs mois, exaspère l’ensemble des habitants d’Oued El Bir qui regrettent surtout le silence incompréhensible de ceux qui sont chargés de faire le suivi et de veiller au respect des normes des travaux.