Nouria Benghabrit à Tlemcen : «Barrer la route à la fraude»

Lors de sa visite à Tlemcen, avant-hier, à l’occasion de la rencontre nationale sur le système informatique dans le secteur de l’éducation, Mme Nouria Benghabrit a, d’abord, démenti l’information selon laquelle des brouilleurs de téléphone seraient installés dans les centres d’examen. «Ce serait contraire à la réglementation», a-t-elle souligné, tout en précisant que son département est «prêt à faire face à toute tentative de fraude lors de la prochaine session du baccalauréat». A ce sujet, elle indiquera que «des instructions ont été données pour interdire l’introduction des téléphones portables et des appareils numériques dans les centres d’examen» et que tout candidat pris en possession de ces matériels sera «sanctionné conformément à la loi».

La ministre a exhorté les parents d’élèves, professeurs, chefs d’établissement et les médias à sensibiliser les candidats sur ces instructions et les «convaincre de ne pas recourir à la triche et à des tentatives de triche». Selon Benghabrit, les candidats qui obtiendront des moyennes oscillant entre 9 et 9,99 auront la chance de se rattraper lors d’un examen le 21 juin. .