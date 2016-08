Réagissez

Pour offrir un environnement sain et sécurisé aux estivants, la sûreté de wilaya a mis en exécution un plan de prévention. Plusieurs unités de la police ont été mises en place dans les localités de Marsat Ben M’hidi et Tafessout (Honaïne).

«Les services de la police judiciaire et de la voie publique ont été mobilisés sur les points stratégiques pour prévenir contre les accidents de la circulation, l’encombrement et sécuriser les lieux stratégiques», selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Cette opération est entrée en vigueur il y a trois jours, en présence du divisionnaire, M. Makhlouf.

Des barrages fixes et des brigades mobiles en tenue et en civil sont à l’œuvre pour éviter tout incident sur les plages et tout au long des itinéraires menant aux stations balnéaires. Les brigades de recherche et d’intervention ont été mises à contribution pour renforcer ce plan préventif. «Nous demandons aux automobilistes de respecter le code de la route et aux estivants de respecter l’environnement et ce, pour des vacances dans de meilleures conditions pour tout le monde», exhorte le chef de la sûreté de wilaya.