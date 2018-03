Maghnia : Une association d’aide aux enfants trisomiques en quête de soutien

Réagissez

L’association Belssem, qui prend en charge une trentaine d’enfants trisomiques âgés de 4 à 17 ans, en appelle aux autorités locales pour obtenir un siège décent afin d’assurer sa mission efficacement.

Selon Me Mohamed Bouarfa, président de cette association, «bien qu’agréés, nous ne continuons à exister que grâce aux dons des parents. Nous payons les honoraires du psychologue et de l’orthophoniste avec nos propres moyens, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un espace décent pour le suivi de nos petits».

Belssem, depuis sa création, programme deux séances hebdomadaires (samedi et lundi) pour les cours spéciaux avec les spécialistes et a réussi à ouvrir une classe spéciale qui entrera en fonction dès la semaine prochaine. «On a dû batailler durement pour l’ouverture de cette classe, avec l’accompagnement des éducateurs que nous tenons à remercier», explique Me Bouarfa. Dès l’obtention de son agrément, l’association a programmé des sorties éducatives pour les enfants et leur implication dans les activités sociétales, comme le reboisement et leur participation dans le sport. «Ils ne sont pas différents de nous, sauf qu’ils ont besoin de plus d’attention.

Et je tiens à préciser que, bien que nous soyons basés à Maghnia, nous sommes disposés à accueillir les enfants des communes limitrophes. Aux parents d’entrer en contact avec nous». En attendant que les responsables locaux prennent conscience de ces adorables trisomiques, l’association Belssem espère que la société maghnaouie s’implique pour un meilleur destin pour des enfants n’ayant pas choisi de vivre différents.