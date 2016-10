Maghnia : Tension à l’hôpital Chaâbane Hamdoune

Réagissez

Le bras de fer entre les médecins et le directeur de l’hôpital Chaâbane Hamdoune semble aller vers une impasse tant que les belligérants campent chacun sur sa position.

Suite aux déclarations des médecins spécialistes et généralistes, 70 en tout (El Watan du 5 octobre 2016), le directeur de l’établissement public hospitalier, Mohamed Benhiba, nie tout en bloc : «Leurs revendications ne sont ni sociales ni professionnelles. Ils parlent de leur dignité que j’aurais touchée, j’aimerais bien comprendre en quoi ? Concernant les douze spécialistes qui auraient quitté l’établissement sous la pression, c’est tout simplement faux, car en vérité, ils ont fini leur service civil et il est normal qu’ils aillent travailler dans le privé», a-t-il précisé avant de nous informer que cette «grève a été jugée illégale par la justice, mais malgré cette décision, les médecins refusent de rejoindre leurs postes».

Notre interlocuteur a indiqué, également, qu’il avait déposé une plainte contre les instigateurs. «Cependant, tient-il à préciser, lundi dernier, en présence d’une commission ministérielle et du syndicat des médecins, on a rouvert le dialogue et on s’est entendu sur des points comme l’assainissement du dossier disciplinaire (retrait des avertissements, entre autres) et le retrait des plaintes déposées au niveau de la justice. Bizarrement, le lendemain, les travailleurs ont repris la grève.» Donnant l’impression de lâcher du lest, le directeur dit avoir invité les médecins à se réunir pour désigner ou élire leur chef de service, de même pour la désignation ou l’élection du président du conseil médical.

«Mais, apparemment, les grévistes ne semblent pas disposés à dialoguer puisqu’ils ont refusé de recevoir les invitations que je leur ai envoyées pour organiser ces réunions.» A la sortie de l’hôpital, les médecins à l’arrêt ont déclaré : «Maintenant, notre seule revendication est le départ pur et simple du directeur !» A la tutelle de trancher. En attendant, toute une population est prise en otage.