Maghnia : Le nouveau chef de sûreté de daïra installé

Après deux mois d’intérim assuré par un officier dans une daïra de 240 000 habitants, un nouveau commissaire a été installé, hier, par le chef de sûreté de wilaya.

Latrèche Laredj, anciennement au service des opérations de Mascara, s’est d’emblée montré à cheval sur la «lutte contre la criminalité, en collaborant avec tous les services, mais aussi avec la société civile». Expérimenté, M. Laredj a promis de faire profiter ses subordonnés de sa longue expérience, de les récompenser quand ils effectueront un bon travail, mais, a-t-il tenu à préciser, de «punir aussi les dépassements qui seraient commis dans son service par ses agents».

Le chef de sûreté de wilaya a tenu à féliciter vivement l’officier intérimaire pour avoir «assuré sa mission temporaire avec foi, abnégation et réussite» et a souhaité l’aide de «tout un chacun au nouveau chef de sûreté de daïra». Ville frontalière très sensible, Maghnia a besoin de plus d’effectifs et d’énormes moyens logistiques au vu des différents trafics qui s’opèrent sur son territoire. Pour information, en l’espace de trois mois, 3 tonnes de résine de cannabis ont été saisies dans la ville et ses alentours, pour ne citer que le trafic de drogue.