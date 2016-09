Maghnia : Elle torture son enfant de 2 ans pour de l’argent

Réagissez

Le petit Mehdi avait subi de mauvais traitements aux jambes à l’aide d’un cutter. Sa mère lui a fait subir ces maltraitances dans le but de susciter l’émoi et soutirer de l’argent à d’éventuels bienfaiteurs.

Il y a une semaine, une mère habitant dans le village Ouled Kaddour, dans la commune de Maghnia, aalerté les associations et la presse sur la dégradation de la santé de son fils Mehdi. En pleurs, cette femme a tenté de faire croire que le petit avait contracté une maladie bizarre suite à l’injection d’un vaccin dans un dispensaire de la ville. Son appel visait à obtenir une aide financière pour soigner le malade. Sauf que les blessures étaient tellement suspectes que le personnel médical et paramédical du service de chirurgie infantile de Tlemcen, où le petit Mehdi a été admis, incrédule, a alerté, à son tour, les services de police. Et le scénario de la génitrice semblait invraisemblable.

Après le déplacement sur les lieux du procureur adjoint, chargé de l’enquête pour voir de près le blessé et après les constatations médico-légales, il s’est avéré que Mehdi avait subi de mauvais traitements aux jambes à l’aide d’un cutter. Soupçonnée, la mère a fini par passer aux aveux et reconnaitre avoir torturé son enfant pour de l’argent. La mise en cause a été placée en détention provisoire, mercredi, en attendant les suites de l’enquête.