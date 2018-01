Maghnia : Des arbres abattus dans l’impunité !

Réagissez

Des dizaines d’arbres centenaires ont été...

Un véritable désastre écologique perpétré dans un silence complice par des personnes agissant dans l’impunité depuis des années dans cette agglomération de plus de 240 000 habitants.

Ahmed Belkhir, un citoyen activant dans le mouvement associatif, qui a ébruité le scandale, affirme en colère : «Ce déracinement d’arbres ne pouvait se faire sans la complicité de ceux qui sont censés protéger les biens de la commune et le patrimoine forestier de la région.

On a beau alerter les responsables sur ces massacres, aucune oreille ne semble encline à nous écouter». Encore une atteinte environnementale, après celle de la cité Hamri, où toute une forêt a été massacrée, ces dernières années, pour élever des habitations démesurées et accentuer une architecture urbanistique d’une laideur inouïe. Devant ce fait accompli, les autorités locales, mises au pied du mur et mues par la cupidité, n’ont pas hésité à procéder à la régularisation de ces constructions au nom d’on ne sait quelle loi de la République. Pire, des citoyens honnêtes qui ont dénoncé cette injustice ont été mis en prison.

Le déracinement d’arbres de Sidi M’hamed, cette fois, donne l’impression que les élus locaux ont pris conscience de l’ampleur des dégâts. En constatant les faits sur place, un rapport a été établi et une enquête a été diligentée. Les auteurs de ce massacre environnemental seront-ils démasqués et déférés devant la justice ?

Les responsables locaux devraient protéger ce site qui abrite, depuis des années, des festivités annuelles, waâda portant le nom du saint Sidi M’hamed.