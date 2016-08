Maghnia : 700 logements sociaux distribués

Réagissez

La liste des bénéficiaires des 700 logements sociaux de la cité Omar a été affichée, mercredi tôt le matin, sur plusieurs sites de la ville. Des policiers discrets veillaient au grain. Un horaire et une mobilisation des forces de l’ordre, décidés par les autorités locales, pour éviter toute réaction négative des mécontents. Tout compte fait, cette distribution s’est passée sans heurts. Selon un élu, et comme il fallait s’y attendre, «les non bénéficiaires ont fait des recours dans le calme. Et tous les recours seront étudiés sérieusement et avec équité». Le même élu a tenu à rassurer qu’un autre quota de 500 logements sera distribué très prochainement : «Nous nous attelons à l’étude approfondie des dossiers». Il faut rappeler que, depuis mars dernier, les autorités de la wilaya ont procédé à la distribution de pas moins de 1 600 logements à Oujlida et Boudjlida (Tlemcen), 700 à Maghnia, 500 à Sebdou et 304 à Remchi.