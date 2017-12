Réagissez

La rencontre de basket-ball qui a opposé l’USBB Ghazaouet au CRB El Maleh, comptant pour la deuxième journée du championnat national 3, était d’un niveau faible.

Le spectacle proposé par les deux équipes, malgré leurs capacités individuelles qui font leur grande réputation, a été de piètre qualité. Les joueurs des deux équipes ont enchaîné des actions ratées et se sont illustrés par une grande maladresse face aux paniers, notamment aux lancers francs. Le petit score enregistré dans le premier quart-temps (9/5) en faveur des locaux démontre clairement cette défaillance technique. Lors du deuxième quart-temps, les poulains de Khaled Houcini prennent l’ascendant et se montrent plus au moins adroits.

Grâce à Houcini Nabil, le vétéran de cette équipe, impérial au rebond, les locaux ont procédé par des contre-attaques rapides et ont complètement survolé ce quart-temps. Il faut dire aussi que la maladresse étonnante des joueurs adverses, qui ont multiplié les shoots à 3 points ratés, a permis aux locaux de creuser l’écart pour finir ce quart-temps sur le score de 19/2.

La première période s’achève donc sur le score de 28/7. De retour du vestiaire, les joueurs du CRB El Maleh ont su se remobiliser et rivaliser d’ardeur avec les locaux. Ils ont retrouvé leur adresse face au panier et ont même remporté ce quart-temps sur le score de 17/11. Au quatrième quart-temps, les deux équipes feront jeu égal, même la qualité de jeu a augmenté, au plaisir des quelques spectateurs ghazaouetis.

Les visiteurs continuent sur leur lancée en réussissant plusieurs tirs à trois points, mais, du côté des locaux, il y avait Belgacem, qui était aussi très adroit à cet exercice. Les locaux ont remporté ce quatrième quart- temps sur le score de 14/9. A noter que la rencontre dirigée de main de maître par la paire arbitrale Djellouli Djilali-Emtir Sahraoui s’est terminée dans le fair-play.