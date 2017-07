Les déboires de la société émiratie Al Dahra

Réagissez

Le groupe émirati Al Dahra et sa filiale Sunny, devant investir en Algérie, précisément à Tlemcen, font, aujourd’hui, face à de graves problèmes, du fait de la société algérienne, Agital, basée dans la wilaya.

Selon nos investigations, cette dernière refuse de payer une facture de 50 000 dollars et fait de la rétention pour la réexportation de 4 containers de peanuts et 1 container de lait.

«La perte pour Al Dahra est de 300 000 dollars à laquelle il faut ajouter 100 000 dollars pour de la marchandise qu’elle a dû reprendre à Agital, la perte totale se chiffrant à 700 000 dollars», précise le représentant de la société émiratie.

Mis en demeure de s’acquitter de son dû dans les trois jours, sous peine d’être signalé aux autorités algériennes et poursuivi juridiquement en Algérie, le responsable d’Agital, Mohammed Merrakchi, reste de marbre. Nous l’avons appelé pour connaître sa version des faits, notamment son refus de répondre aux courriels de son partenaire émirati et, surtout, de ne pas honorer ses engagements. «Cette société me doit 15 000 dollars, qu’elle me paye pour qu’à mon tour, je la paye», a-t-il répondu laconiquement.

Nous lui avons rappelé qu’Al Dahra lui a accordé un crédit de riz pour 50 000 dollars, et qu’il a tout le loisir de «couper» ses 15 000 dollars de cette somme et renvoyer le reste (35 000 dollars) à la société émiratie et le problème serait réglé. «Cette transaction, comme on me le suggère, ne peut pas se réaliser dans les banques», explique M. Merrakchi.

Et comment compte-t-il régler ce litige commercial avec une société étrangère ? nous sommes-nous interrogés. Pour toute réponse, le patron d’Agital nous a déclaré qu’il ne souhaitait pas «parler davantage de cette affaire».