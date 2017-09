Tlemcen

Les coupures d’électricité exaspèrent les habitants

Depuis le début du mois, l’énergie électrique disparaît des foyers et des commerces dans plusieurs quartiers et communes de la wilaya de Tlemcen, notamment Maghnia, et cela à plusieurs reprises dans la journée.

Sonelgaz ne juge jamais utile de donner d’explications, ou, plus important, d’avertir sa clientèle de ces coupures qui causent d’énormes dégâts matériels. Pourtant, plusieurs transformateurs électriques ont été installés dans différentes cités des communes depuis ces quatre dernières années. Le but de ces nouveaux équipements était justement d’éviter les coupures. Une source de l’entreprise en question nous a indiqué que «le matériel acquis pour renforcer les équipements n’est pas aussi performant qu’on veut le faire croire, sinon comment expliquer que le problème soit resté en l’état? Ces investissements n’ont pas résolu le problème des coupures». Si en été on pouvait justifier ces coupures par la surconsommation d’électricité, avec la baisse de la température, et donc la non-utilisation des climatiseurs, ce prétexte n’est plus crédible.

Des clients, en outre, se sont plaints des factures salées reçues avant-hier. Y a-t-il eu augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz ? «Non !», nous a rétorqué un responsable de Sonelgaz. Tout compte fait, c’est toujours le client qui est «grillé» sans explications.

Chahredine Berriah