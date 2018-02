Les chauffeurs de taxi protestent

Réagissez

Le texte réglementaire de la direction des Transports, imposant la pose du compteur dans les taxis, est entré en vigueur hier à Tlemcen.

Une décision qui n’a pas laissé indifférents les taxieurs, près de deux cents.

En effet, la veille de l’application de cette note (le 20 février), ils ont observé un arrêt de travail au niveau de la nouvelle gare routière. «Si nous utilisons les compteurs pour les courses, c’est un véritable suicide pour nous. Les compteurs ne sont pas en notre faveur, le prix du carburant et les taxes ont augmenté (assurances, agréments). En plus, Tlemcen est une petite ville, à coup sûr, on sera perdant et, automatiquement, nous mettrons la clé sous le paillasson», justifient les protestataires. Répliquant à ces préoccupations, le directeur des Transports a expliqué : «La pose du compteur est une décision réglementaire et obligatoire pour 2000 taxis de ville exerçant dans le tissu urbain.

Il n’est donc pas question de faire marche arrière, surtout que nous avons constaté que les propriétaires des taxis abusent dans leurs tarifs, même lorsqu’il s’agit de petites distances». Selon la même source, dans un premier temps, cette instruction a été appliquée pour les taxis desservant la gare routière à partir de la ville (200 taxis) pour concerner, ensuite, 1800 autres taxis activant au centre-ville. Pour information, la direction des Transports a institué 20 DA au démarrage, 23 DA le kilomètre en plus de la course comptabilisée par le compteur. La course de la gare routière au centre-ville, selon un calcul simple, reviendrait à 130 DA et ce n’est pas peu pour le client.

«Tout contrevenant se verra retirer ses documents de transporteur et interdit d’activité», avertit la direction des Transports. Avant l’application de cette instruction, les taxieurs exigeaient 150 DA au client pour une course de la gare routière au centre-ville et jusqu’à 250 DA pour les quartiers de l’agglomération.