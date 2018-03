Les candidatures pour l’université panafricaine de Tlemcen sont désormais ouvertes

Réagissez

L’Institut de l’Université panafricaine pour les sciences de l’eau et de l’énergie (http://PAUWES.univ-tlemcen.dz), hébergé par l’université de Tlemcen, contribue à la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du changement climatique, il s’agit d’une contribution essentielle au développement durable en Afrique. Le processus de candidature pour ses programmes de master en eau et en énergie (ingénierie et politique) débutant en septembre 2018 est désormais ouvert.

Tous les citoyens des pays africains membres de l’Union africaine (y compris les citoyens immigrés) sont invités à postuler, en particulier les femmes et les candidats originaires d’Afrique australe, centrale et du Nord. Depuis sa création en 2014, plus de 200 étudiants issus de 31 pays venant de toute l’Afrique se sont inscrits, et 73 d’entre eux ont achevé ses programmes avec l’obtention d’un diplôme. Actuellement, PAUWES propose quatre programmes de master de deux ans. Les étudiants qui souhaitent devenir de futurs ingénieurs ont le choix entre un master en ingénierie de l’eau et un master en génie énergétique. Les étudiants intéressés par les domaines de la formulation des politiques et de la gouvernance ont le choix entre le master en sciences (MSc) politiques relatives à l’eau et le master en sciences (MSc) politiques relatives à l’énergie.

La langue d’enseignement est l’anglais et les élèves ont la possibilité d’étudier le français dès le début du programme. Les étudiants de l’Institut PAUWES sont originaires de toute l’Afrique et bénéficient ainsi d’une possibilité unique d’étudier dans un environnement multiculturel regroupant des étudiants fortement motivés et engagés. Dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, PAUWES accorde une attention particulière au recrutement et à l’autonomisation des étudiantes. L’Institut favorise l’organisation d’événements et d’ateliers de réseautage axés sur les femmes. Pour développer sa vision de la diversité, l’Institut PAUWES encourage également les candidats handicapés et ceux originaires des régions sous-représentées (Afrique australe, Afrique centrale, Afrique du Nord) à soumettre leur candidature. Tous les étudiants de l’Institut PAUWES reçoivent des bourses complètes (couvrant les frais de scolarité et de subsistance) à la suite du processus concurrentiel d’admission.