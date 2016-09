Le sport pour sensibiliser contre la drogue

Réagissez

La place Colonel Abbès, située en plein centre-ville, s’est transformée, en l’espace d’un après-midi, en gigantesque ring à ciel ouvert, où de jeunes boxeurs et autres sportifs se sont donnés à cœur joie dans des exhibitions pour étaler tout leur talent.

Le public leur a rendu la pareille en les applaudissant longuement. Cette manifestation, qui a drainé une foule impressionnante, s’inscrit dans le cadre du programme initié par l’APW en collaboration avec l’ODEJ et la DJS visant à sensibiliser les jeunes contre la consommation des stupéfiants. Elle est organisée par l’association Les fils des deux frères. D’ailleurs, ce samedi matin, une caravane d’une trentaine de bus devait prendre le départ du siège de la wilaya à destination des plages de la région. Des bus se dirigeront vers Marsat Ben M’hidi, Honaine, Sidi Youchaa, Oued Abdellah et Bhira à la rencontre des jeunes et des parents surtout. Des dépliants en couleur illustrés de photos, comportant des informations utiles pour protéger les enfants contre le fléau de la drogue sont destinés notamment aux parents.

Ces informations très intéressantes sous forme de questions/réponses renseignent sur les signes apparents d’une personne qui consomme la drogue. Comment protéger les enfants contre le fléau de la drogue, quelles sont les causes qui poussent ces jeunes à s’adonner à ce fléau, quelle attitude le père ou la mère doivent adopter si leur enfant se drogue. Une série de questions auxquelles les concepteurs du dépliant ont fourni des réponses simples et utiles qui donnent aux parents les moyens nécessaires pour sensibiliser leurs enfants dès leur jeune âge et les protéger contre ce fléau.