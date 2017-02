Le projet de réalisation d’une gare routière compromis

Réagissez

Le projet de réalisation d’une gare routière, qui fait défaut à Ghazaouet, est compromis.

La concrétisation de ce projet, tant attendu par la population, bute sur un problème de distraction de l’assiette foncière devant accueillir cette importante structure. Un avis défavorable a été réservé au dossier technique de distraction déposé en août 2015 auprès de la direction des Services agricoles. Ce refus motivé par le fait que ce terrain fait partie de l’EAI Abdi Abderrahmane, classée comme irriguée à haute potentialité et implantée d’arbres fruitiers et de légumes, est appuyé par l’instruction n°2 du 12 mai 2013 du Premier ministre sur le déclassement des terres au profit de projets urbanistiques ou d’équipements portant sur la procédure de distraction des terres. Cette décision a surpris certains responsables locaux, qui considèrent que «les arguments fournis par la direction des Services agricoles ne sont pas fondés». D’ailleurs, le terrain en question est inclus dans le POS et le PDAU.

Ces deux instruments d’urbanisme déterminent l’usage de chaque terrain de la commune et les zones constructibles ou non et sont approuvés par une large concertation citoyenne et les différents organismes de l’Etat concernés. «Nous sommes extrêmement déçus par cette décision incompréhensible et inacceptable. Si elle est maintenue, elle pénalisera toute une population en matière de transport», se désole Cherif Nordine, élu chargé de l’aménagement urbain. Des élus ne comprennent pas pourquoi seule cette assiette foncière retenue pour la réalisation de cet équipement public est considérée terre «arable», alors que, tout autour de ce terrain litigieux, plusieurs constructions sont réalisées et d’autres en projets. «Si cette terre, comme prétendent les services de l’agriculture, est à haute potentialité agricole, pourquoi a-t-on admis, juste à proximité, la réalisation d’une zone d’activités, la construction de la pénétrante autoroutière qui a nécessité la mobilisation de plusieurs hectares de ces terres ‘‘arables’’, la construction d’une station de goudron qui empoisonne la vie des riverains et bien d’autres projets prévus sur le site ?», s’interroge, désabusé, notre interlocuteur. Du coup, comme l’avait souligné notre interlocuteur, la DSA devrait en principe émettre un avis favorable pour autoriser la distraction de cette terre au motif de résorber ce déficit infrastructurel que connaît la commune. Notre interlocuteur pense même qu’il y a anguille sous roche et que le véritable prétexte qui a pesé sur cette décision pénalisante et «aberrante» est tout autre.