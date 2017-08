Le Musée d’art et d’histoire commémore la journée du 20 Août

Réagissez

A l’occasion de la commémoration du double anniversaire, l’attaque du Nord-Constantinois le 20 Août 1955 et la tenue du Congrès de la Soummam le 20 Août 1956, deux dates qui ont marqué l’histoire de la Révolution algérienne, le Musée national d’art et d’histoire de Tlemcen organise une grande exposition de photographies historiques relatant le combat héroïque d’hommes et de femmes engagés dans la lutte contre le colonialisme. Au total, 26 photographies symbolisant un fait historique, une époque de la Révolution algérienne, sont exposées pour une quinzaine de jours. A noter que ce lieu de mémoire organise, à chaque événement important ayant trait à l’histoire, à la culture et au patrimoine de notre pays, des expositions, des conférences et des portes ouvertes en vue de sensibiliser les citoyens sur la portée sociale, historique ou culturelle des thèmes proposés qui s’articulent en général autour de la préservation de la mémoire collective. Ce musée se veut un espace de promotion de l’histoire de l’art, de la culture accessible à tous.