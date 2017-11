Le FLN s’impose à Tlemcen et à Sidi Bel Abbès

Réagissez

Le raz-de-marée du Front de libération nationale, qui a raflé quasiment tous les sièges de l’APW (21) et dans les communes, hormis celles des frontières, la percée très significative du Mouvement pour la société et la paix et la déconfiture du RND dans le scrutin du 23 novembre, ont carrément métamorphosé la configuration politique dans la wilaya de Tlemcen.

Mais, d’aucuns diront que ce retour en force du parti de Ould Abbès n’est nullement une surprise, en ce sens que, selon les observateurs, des candidats, comme «Abderrahim Boussettine, Mohamed Acimi, directeur de la CNAS, Hamel, avocat de renom, et Benahmed, industriel, représentant les circonscriptions les plus importantes et jouissant d’une bonne réputation, ont été la locomotive pour tirer leurs listes vers le haut et engranger les grands scores.»

A Maghnia, ville de près de 80 000 électeurs, un des candidats sur lequel sa formation fondait de gros espoirs, A. Boussettine, explique cette victoire : «Franchement, on n’avait pas attendu la campagne pour faire un travail de proximité. Nous avions ouvert partout des permanences et entamé une opération de sensibilisation et utilisé un langage de franchise envers la population. Nous étions sincères dans le but de marquer une rupture avec le passé pour une wilaya prospère...» Hier, des militants du MSP, rejoints par d’autres du Parti de la jeunesse, s’étant sentis lésés par la fraude, se sont rassemblés devant le siège de l’APC de Maghnia. «On a été victimes de fraude, on nous a volé notre victoire. Nous revendiquons les sièges, au niveau de l’APC et de la wilaya, qui nous reviennent de droit!», scandaient les manifestants.

Il faut noter que Alliances Taj et El Karama ont réussi, quand même, à gagner quelques communes frontalières (Bab El Assa, Marsat Ben M’hidi, M’sirda...).

Une région qui tenait à se démarquer des partis dits du pouvoir. «Durant leur règne, on a vécu dans la décadence et l’injustice. Aujourd’hui, nous avons opté pour le changement et nous y croyons vraiment, parce que ces candidats ont été choisis par la base et non parachutés...» Tlemcen a changé de couleur politique, changera-t-elle de visage socio-économique ? A Sidi Bel Abbès, le FLN a conforté jeudi sa position dans les assemblées locales, à l’issue d’un scrutin marqué par presque 56% d’abstention et «des dépassements dans de nombreux bureaux de vote», affirment des représentants de partis politiques. Le vieux parti a, en effet, obtenu la majorité des sièges dans au moins 25 communes sur les 52 que compte la wilaya, selon un décompte préliminaire établi aux environs de 14h.

«Après vérification et consolidation des résultats officiels, nous espérons remporter encore d’autres communes au vu de la forte mobilisation de nos militants durant la campagne électorale», a indiqué hier en début d’après-midi un parlementaire du FLN. Au chef-lieu de la wilaya, le FLN a raflé la majorité absolue à l’Assemblée communale (24 sièges) suivi du RND (10), le parti Karama (5) et Nahda (4), alors qu’il est donné largement en tête à l’ APW. D’après les données recueillies, le FLN devrait prendre sans surprise les destinées de la future Assemblée de wilaya, où il a obtenu 14 sièges, suivi du RND (10), du Parti des travailleurs (5), Taj (5) et El Moustakbal (5). Ainsi, Toufik Adda Boudjellal, ingénieur en génie civil et figure de proue du mouvement culturel local, est le nouveau maire de la ville, alors que Lacarne Belaïd, personnalité marquante du football national, est fortement pressenti à la présidence de l’APW.

A la lecture des premiers résultats, il y a lieu de relever un léger progrès du FLN par rapport aux consultations de 2012, le RND se positionnant en second en remportant seulement 11 communes, alors que le parti El Moustakbal crée la surprise en s’adjugeant la majorité des sièges dans quatre communes : Hassi Dahou, Moulay Slissen, Merine et Bir H’mam. Précisons que le taux de participation aux élections locales a atteint 43,23% pour l’APW et 43,79% pour les APC à la clôture de l’opération de vote au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès, selon les chiffres communiqués par la DRAG.