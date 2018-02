Le crime de Sebdou élucidé

Réagissez

Le 8 février dernier, au matin, le corps d’un sourd-muet a été découvert dans le lit de la rivière au pied du pont du quartier Chahid Boubekeur Tahar.

Les premiers éléments de l’enquête, corroborés par les conclusions du médecin légiste, ont révélé que la victime est décédée suite à une strangulation.

Lors de leurs investigations, les services de la police de la localité ont soupçonné une personne âgée de 38 ans, qui, après une perquisition dans son domicile, a été rapidement confondue. En fait, il a été découvert chez le suspect un vêtement (kachabia) qui sera reconnu par l’épouse comme appartenant au défunt. Le coupable passera aux aveux et révélera que, dans la nuit du 7 février à 1 heure, il était dans son local commercial en compagnie de deux autres acolytes en train de consommer de l’alcool. Ils seront rejoints par le défunt. Selon le mis en cause, il quittera la beuverie pour aller se coucher.

En se réveillant vers midi, il découvrira le sourd-muet inerte. Vers 16h30, un de ses compagnons ayant participé à la soirée arrosée revient au local commercial et sera informé par le propriétaire du décès et l’idée de se débarrasser du corps fut prise.

Transporté dans un véhicule, la dépouille sera déposée dans la rivière précitée. Trois personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue.

Le mobile du crime n’est pas déterminé à l’heure qu’il est. L’enquête est toujours en cours.