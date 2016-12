Le conseil de l’Ordre des dentistes élit son président

Réagissez

Comprenant les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Aïn Témouchent et Saïda, le conseil de l’Ordre des chirurgiens- dentistes Région de Tlemcen a élu, jeudi, à l’hôtel Agadir, son président, en l’occurrence le Dr Driss Reffas, en présence du directeur de la santé et de la population et du directeur de l’action sociale. Il s’agit, en fait, d’une reconduction à l’unanimité pour un nouveau mandat de deux ans. A ce sujet, le vice-président, Abderrahmane Derrar, dira : «En vérité, le Dr Reffas ne désirait pas briguer un deuxième mandat et ce n’est que sur notre insistance (le bureau) qu’il s’est représenté. Et à l’issue du vote, qui s’est déroulé réglementairement et dans une grande transparence, il a été plébiscité.»