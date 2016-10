Le chantier du centre des déchets relancé à Ghazaouet

Réagissez

Les travaux de réalisation du centre d’enfouissement technique intercommunal d’Aounk El Djemel, dans la commune de Souahlia, ont été relancés.

A l’arrêt depuis plus de trois ans pour cause de défaillance de l’entreprise retenue pour la réalisation de cette infrastructure écologique, les travaux viennent d’être relancés après l’installation, en fin de semaine écoulée, de la nouvelle entreprise choisie pour la concrétisation de ce projet. Il y a lieu de rappeler que c’est en 2007 que le projet de la réalisation d’un centre d’enfouissement technique intercommunal, qui prendra en charge la gestion des déchets solides urbains de Ghazaouet, Nédroma et Souahlia, soit une quantité de 100 tonnes de déchets/jour, a été validé.

Le site Aounk El Djemel, après l’étude du sol et de l’impact sur l’environnement, a été retenu pour recevoir une telle structure de protection de l’environnement. Sa mise en exploitation permettra la fermeture définitive des décharges publiques de Souahlia, Ghazaout et Nedroma, situées à l’intérieur du tissu urbain à proximité des habitations, qui polluent l’atmosphère et causent de graves préjudices aux riverains.

Malheureusement, les travaux ont été subitement suspendus, et ce, suite à la défaillance de l’entreprise à laquelle le projet a été confié en 2012. Au grand bonheur des habitants qui subissent au quotidien les désagréments des décharges publiques, le CET sera opérationnel très prochainement.