Le cadre de vie fortement dégradé

Réagissez

Les habitants se plaignent de la présence de dépotoirs...

M’qam Moulay Abdelkader, un quartier situé sur les hauteurs de la ville de Marsat Ben M’hidi (Ex-Port Say) vit dans l’indifférence de tous dans un isolement total. A en croire ses habitants, à ce jour, aucun programme de développement visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens, en constante dégradation, n’a été inscrit dans cette bourgade. L’état déplorable des routes, à la limite de l’impraticable, la présence de dépotoirs anarchiques d’ordures renseignent largement sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les habitants. «Nous n’avons jamais manqué l’occasion d’attirer l’attention des élus sur les problèmes quotidiens auxquels nous sommes confrontés, mais en vain», se désole un habitant.

Ce quartier de près de 8000 habitants souffre continuellement de l’absence de tout. Cependant, la priorité de leurs doléances, tout à fait légitimes, se résume à l’état des routes fortement dégradées et à la collecte des ordures ménagères souvent perturbée. «Nous assistons impuissants à une prolifération de dépotoirs qui défigurent davantage notre cadre de vie. Les sacs d’ordures entassés à même le sol à la merci des chiens et chats errants qui éparpillent leur contenu partout, et d’où se dégagent des odeurs nauséabondes, sont notre décor quotidien», se désole un habitant. Et d’enchaîner : «Port Say n’est pas seulement une station balnéaire, qui, chaque année, change de look à la faveur d’importantes opérations de lifting très coûteuses !» Les habitants déplorent aussi le manque d’aires de jeux, des espaces verts et l’absence d’éclairage public. En somme, les habitants de M’qam Moulay Abdelkader se sentent complètement marginalisés.