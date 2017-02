Le bilan des Douanes par les chiffres

Réagissez

Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les différentes brigades relevant de la direction régionale des Douanes de Tlemcen ont traité, durant l’année 2016, un total de 234 affaires.

En matière de trafic de drogue et de stupéfiants, les différentes opérations douanières ont permis la saisie de 4153 kg de kif traité, 400 g de cocaïne,7630 psychotropes et l’arrestation de 103 trafiquants. Dans le domaine de la lutte contre le trafic de carburant, les mêmes services ont réussi la récupération de 62140 litres.

Le bilan fait également état de la confiscation de 137 véhicules utilisés comme moyens de transport, dont 11 camions, 4 motos, ainsi que 10 ânes. Concernant la contrebande de la cigarette, le bilan mentionne la saisie de 3153 cartouches toutes marques confondues, 4580 kg de tabac équivalent à 2890 boîtes de tabac à chiquer. Les services des Douanes ont également traité 21 affaires liées à la contrebande des effets vestimentaires, estimée à une valeur dépassant les 3,5 millions de dinars. Le trafic aurifère figure aussi dans le bilan des Douanes, avec la saisie de 1,614 kg d’or et 4,074 kg d’argent. Quant à la contrebande des produits alimentaires, médicaments, téléphones portables et autres, la valeur de la saisie est estimée à 405 772 176 DA. Au sujet du mouvement des passagers et véhicules, 4572 ont transité par la gare maritime de Ghazaouet et 113 885 passagers ont débarqué à l’aéroport Messali Hadj et au port de Ghazaouet.