La tombe de Mohamed Khemisti abandonnée

Réagissez

La tombe de Mohamed Khemisti, premier ministre des Affaires...

Un gros arbre est tombé, il y a plus de dix jours, sur la tombe de Mohamed Khemisti, premier ministre des Affaires étrangères de l’Algérie indépendante. Fatalité ou négligence, toujours est-il que bien qu’alertées par des citoyens, les autorités locales expriment un silence de sépulture.

Contactée, la famille Khemisti d’Oran, par la voix de son neveu Khaled, a protesté : «La tombe de notre oncle, assassiné dans des circonstances restées troubles à l’âge de 33 ans, a été recouverte par un gros tronc d’arbre. Nous demandons aux autorités locales de procéder à la remise en état de la tombe de ce martyr.

Cette sépulture n’est pas la seule à souffrir des effets des éléments de la nature et de la légèreté avec laquelle est ‘‘entretenu’’ le grand cimetière de Lalla Maghnia. Qui peut rester insensible, à voir l’état d’abandon dans lequel il se trouve? Il y a de quoi être affligé: pas de bitume sur les voies et allées, impraticables les jours de pluie, pas d’entretien des quelques arbres qui donnent si peu d’ombre, ni de désherbage autour des tombes….»

Peinés et consternés, les membres de la famille de Mohamed Khemisti exhortent les responsables locaux à «réagir rapidement et à consentir plus d’attention au cimetière. Ce sera autant de respect accordé aux vivants dont l’humanité consiste à témoigner de la considération aux chers disparus…»

Jeudi, las d’attendre une réaction des élus, Ahmed Belkheir, président de l’association, a fait appel à des Subsahariens irréguliers, qui faisaient la manche aux alentours, pour écarter le tronc d’arbre, mais un gardien des lieux s’y est opposé, justifiant sa décision par le fait que ces derniers ne peuvent y accéder…

Quant à la société civile de Maghnia, parlons-en !