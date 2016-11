La Révolution expliquée par des photos

Réagissez

Le Musée national d’archéologie islamique de Tlemcen organise une exposition photos à la salle Abdelhalim Hemch de la maison de la culture Abdelkader Alloula sous le thème «La Révolution de libération nationale, combat et continuité».

Une cinquantaine de photographies en noir et blanc, quoique «muettes» explicitent les différents pans de la guerre du 1er Novembre. Une manifestation qui a suscité, surtout, un grand intérêt des apprenants des trois paliers de l’enseignement, d’où l’apport de l’anthropologue Salah Eddine Baroudi, qui a eu tout le loisir et la latitude de vulgariser une «des grandes révolutions du monde» par un langage accessible, loin de tout pédantisme.

Parallèlement, un atelier de peinture est programmé par les étudiants de l’Ecole des beaux-arts et la faculté des arts de l’université Aboubakr Belkaïd. Interrogé, Mounir, collégien en deuxième année moyenne, soulignera : «On n’en a jamais assez d’apprendre sur notre Révolution. Et apprendre dans un cadre comme la Maison de la culture, donc dans un espace autre que l’école, ça a un autre sentiment. En plus, l’exposition en question comprend des photos que je ne connaissais pas.» Le Musée national d’archéologie islamique de Tlemcen organise régulièrement des événements (expositions et conférences) pour, entre autres, redynamiser le tourisme historique et culturel.