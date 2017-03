La pénurie de médicaments s’installe

Réagissez

«Il n y a pas de pénurie de médicaments, c’est une manipulation !» a réagi M. Abdelmalek Boudiaf, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en marge de la rencontre des établissements de lutte contre le cancer organisée, jeudi, au parc national de Tlemcen.

Pourtant, en faisant un tour dans les pharmacies et dans les différents services des hôpitaux de la wilaya, l’on se rend vite compte que des médicaments, notamment de maladies chroniques, sont introuvables. «On n’a pas été approvisionné depuis novembre dernier», a déclaré un chef de service dans un hôpital. Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le ministre a rappelé les efforts colossaux consentis par l’Etat en matière de prise en charge des malades cancéreux. «Il y a presque trois ans et demi, la problématique du cancer se posait en terme de non disponibilité des produits de chimiothérapie, de l’insuffisance des services d’oncologie et de l’incapacité d’assurer des rendez-vous de radiothérapie dans des délais médicalement acceptables, aujourd’hui, ces problèmes font partie du passé et s’inscrivent dans une logique d’amélioration permanente et progressive», a-t-il souligné.

Le centre anticancer de Chetouane (Grand Tlemcen) qui devait être inauguré en 2016, n’ouvrira ses portes, finalement, qu’au cours de l’année 2017. Ce qui explique que les malades de Tlemcen et sa région continuent de subir les tracasseries d’un déplacement laborieux et coûteux pour se rendre à Oran pour les séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Bizarrement, malgré cette réalité, le ministre a tenu à énumérer les performances de son secteur : «Il y a une nette amélioration grâce à l’augmentation du nombre d’accélérateurs qui est passée de 7 en 2013 à 23 aujourd’hui et 8 autres dans le parc privé. A noter que l’accélérateur coûte 6 millions d’euros».

Se voulant menaçant, M. Boudiaf a mis en garde les gestionnaires des structures de santé défaillants en fixant comme date butoir le mois de juin «pour que chaque responsable mette de l’ordre dans ses affaires». Au-delà des mots, l’état de la santé dans la wilaya de Tlemcen est loin d’être reluisant. Il n’y a qu’à faire un saut dans les services des urgences et les différents services hospitaliers pour s’apercevoir que le patient a plus besoin de prise en charge réelle que de rencontres et déclarations surréalistes.