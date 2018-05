La labellisation de l’huile d’olive locale en projet

Réagissez

L’achèvement de la mission d’appui à la «distinction de l’huile d’olive de l’Ouest algérien» a fait l’objet d’un atelier de restitution des travaux, lancés depuis septembre 2017 par des experts nationaux et étrangers.

Organisée ce jeudi au Parc national de LallaSetti, cette rencontre a regroupé des experts, des professionnels de l’oléiculture des wilayas concernées et des élus chargés du dossier agricole. Selon Allal Réda, représentant du programme au niveau de Tlemcen, l’objectif de cette mission de diagnostic menée par des experts nationaux et étrangers et qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’action pilote pour le développement rural et de l’agriculture dans les wilayas de Tlemcen et Aïn Témouchent est d’accompagner les oléiculteurs, leurs associations et les huileries de Aïn Témouchent et de Tlemcen, mais aussi l’ensemble des professionnels de l’oléiculture et de la production d’huile d’olive de l’Ouest, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie volontaire de distinction commerciale de la qualité.

Ce projet vise à faire labelliser l’huile d’olive de l’Ouest. Cette approche ne fait pas l’unanimité chez les chercheurs nationaux, dont Mme Amrouni, qui estime qu’il est préférable de privilégier la normalisation de l’huile avant d’entamer le processus de labellisation, une étape qui prendra beaucoup de temps à se mettre en place, dans la mesure où actuellement les agriculteurs arrivent facilement à commercialiser leurs produits. Cette appréciation sommaire sous-entend que la production nationale est loin de satisfaire toute la demande, d’où l’intérêt primordial, comme l’avaient souligné l’ensemble des intervenants, de développer les potentialités de production et les capacités de trituration de l’huile d’olive. D’autant plus que, s’accordent à dire les experts, la qualité d’huile d’olive reste étroitement liée au processus de trituration.