La Journée nationale des handicapés célébrée

Louable et bienveillante initiative que celle entreprise par le réseau Nahda13 des handicapés de la wilaya de Tlemcen, qui a consisté en l’organisation, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des handicapés, en une panoplie d’activités sportives et culturelles, samedi dernier, au stade Birouana.

Placée sous le slogan «J’existe», à la fois accrocheur et émouvant, et qui interpelle les consciences, cette manifestation hautement symbolique a connu la participation de plus de 200 handicapés et de leurs parents. Comme l’indique fortement son slogan, «cet évènement a permis non seulement de montrer qu’une personne en situation de handicap peut pratiquer des activités sportives avec quelques aménagements et du matériel adapté, mais également de modifier le regard sur le handicap», dira Tourabi Mohamed, président de l’Union des handicapés moteurs.

Les activités sportives qui se sont déroulées dans une ambiance de fraternité et de convivialité, (l’esprit sportif a prévalu aussi), ont été marquées par un match de football qui a opposé l’Union des déficients mentaux à Dar El Ihcen, une rencontre de goalball, mettant aux prises les non-voyants de l’association Amel et le club Défi universitaire, une séance de fitness pour les filles, un parcours à la canne blanche pour les non-voyants et les personnes en fauteuil roulant. A noter que ce réseau d’associations territoriales, constitué en décembre 2016, regroupe 7 associations : l’Union des handicapés moteurs, l’Union des déficients mentaux, Dar El Ihcene Aïn Defla, l’association Autisme Tlemcen, le club Défi des étudiants handicapés de l’université Aboubekr Belkaïd, l’association Amel et Nour El Ayoun des aveugles.