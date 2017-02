La distribution des 700 logements sociaux remise aux calendes grecques

Réagissez

La distribution des 700 logements sociaux locatifs implantés à Sidi Amar n’est pas pour demain. Annoncée officiellement avant la fin de l’année écoulée, cette distribution est renvoyée, encore une fois, à une date ultérieure.

La raison pour laquelle ces logements, pourtant achevés, ne sont pas distribués, est que les travaux de l’aménagement extérieur de cette nouvelle cité connaissent un retard. Et, vu la cadence avec laquelle ces travaux sont menés, il faut attendre encore quelques mois pour que ces logements sociaux soient «fin prêts» pour la distribution. Selon un élu, l’entreprise à laquelle sont confiés les travaux s’est avérée défaillante et n’a pas respecté les délais de réalisation. «D’ailleurs, révèle notre interlocuteur, il suffit de faire un petit tour au chantier pour s’apercevoir du manque de professionnalisme qui y règne. Les moyens dont dispose cette entreprise sont vétustes et souvent en panne». Le comble est que ce retard flagrant, qui renvoie aux calendes grecques la distribution de ces logements à leurs bénéficiaires, ne semble nullement alerter ceux qui ont la charge du suivi et du contrôle des travaux. Pour les élus, le contrôle et le suivi de ce chantier ne relève pas de leurs prérogatives.