La descente aux enfers d’un promoteur

L’histoire de cet investisseur, collectionneur et archiviste, relève des scénarios les plus rocambolesques des films hollywoodiens, en ce sens que la mafia locale, «bénie» par des pontes locaux des années 1990/2000, l’ont réduit à une épave humaine. Un homme en faillite.

L’on se rappelle, comme si cela datait d’hier : en 1991, Abdelhafid Benmaâmar, connu sous le pseudonyme de Abdou, nous fit part de son projet sur le site touristique de Mansourah, dans le Grand Tlemcen. Il nous annonça, alors, la construction d’un motel, d’une galerie d’art et d’une station-service.

C’était un véritable défi. Les signes d’un futur incertain dissuadaient les promoteurs à se lancer dans une pareille aventure. Mais pas lui, qui, nationaliste et serein, n’hésita pas à acquérir un terrain auprès de l’Agence foncière intercommunale de Tlemcen (AFIT). «Une année plus tard, j’ai reçu les accords de l’APC et de la daïra et l’approbation par un arrêté du wali.

Et c’est tout à fait logiquement que j’ai obtenu les autorisations de la Protection civile, de la santé et protection sociale, des mines et l’industrie, des industries pétrolières et de l’APSI de l’époque, pour le prêt bancaire. Après quoi, j’ai obtenu le permis de construire et j’ai commencé les travaux», explique-t-il. Les chantiers avançaient à un très bon rythme, si bien que, quatre ans plus tard, en 1995, la station-service était complètement finie et le motel réalisé à hauteur de 70%.

Mais, il ne fallait pas crier joie, sommes-nous tentés de dire : dès son installation, le nouveau wali, qui sera promu ministre plus tard, s’opposa farouchement à cet investissement en prétextant que «le projet est situé sur un cimetière chrétien». «C’était incroyable, je suis tombé des nues, j’avais tous les documents officiels, toutes les autorisations nécessaires des administrations algériennes pour concrétiser mon projet», rappelle, d’une voix à peine audible, M. Benmaâmar. C’est le début de la descente aux enfers de ce promoteur.

Commence alors une bataille judiciaire qui dure jusqu’à aujourd’hui, 23 ans après le début du rêve. Empêtré dans les méandres des tribunaux, Abdou, qui commençait à ressentir les affres du manque à gagner, apprendra en son absence que les banques ont mis en vente aux enchères le motel à un prix dérisoire.

«En 2010, cette infrastructure a été bradée à 50 millions de dinars, alors que la valeur foncière s’élève à 300 millions de dinars et, comble de l’ironie, on me dédommagera, soi-disant, avec 200 000 DA, une somme que j’ai offerte à une association de lutte contre le cancer...

Pourtant, je dois le rappeler, en 2004, sur intervention de la présidence de la République, j’ai été régularisé, mais passé un temps, mon activité a été gelée et offerte sur un plateau d’argent à une autre personne qui avait pignon sur rue. J’ai été exproprié de force. Aujourd’hui, je suis réduit à rien, un homme sans force physique ni morale et sans l’ombre d’un sou», précise-t-il, éploré.

Ayant tout perdu, l’investisseur demande au chef suprême du pays d’enclencher une enquête à tous les niveaux pour faire éclater la vérité et faire surgir les tenants et les aboutissants d’un complot dont il est victime de mafieux et de responsables à leur solde.

«Je suis un Algérien et j’ai voulu investir dans ma ville, mon pays. Ma récompense a été la faillite et une hémiplégie. Je veux recouvrer mes droits au nom de la loi, offrir une dignité à mes enfants, avant de quitter ce monde !» prie Abdelhafid Benmaâmar.