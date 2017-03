La Conservation des forêts bloque le chantier de la pénétrante autoroutière

Réagissez

A l’origine de cet arrêt qui dure depuis plusieurs mois...

A l’origine de cet arrêt qui dure depuis plusieurs mois déjà, l’autorisation non encore délivrée par les services forestiers pour permettre l’entame des travaux sur le dernier tronçon de 1,6 km de la pénétrante autoroutière , qui longe un versant montagneux et forestier.

Lancés en septembre 2014, les travaux de réalisation de la première tranche de la pénétrante autoroutière reliant le port de Ghazaouet à l’autoroute Est-Ouest sont à l’arrêt.

L’origine de cet arrêt, qui dure depuis plusieurs mois déjà, est une contrainte purement bureaucratique, apprend-on de sources proches du projet. Les services forestiers n’ont pas encore délivré l’autorisation requise pour permettre l’entame des travaux sur le dernier tronçon de 1,6 km qui longe le versant de la montagne dite «la batterie» parsemé de pins maritimes.

Cette contrainte a grandement perturbé la cadence des travaux dont le taux d’avancement est estimé à environ 60%. Ce qui porte à croire que les délais de livraison de la première tranche du projet de la pénétrante, entre le port de Ghazaouet et la localité d’El Assa, sur une distance de 13 km, prévue initialement pour le mois de juin 2017, risquent de ne pas être respectés. Et pour cause, le viaduc n’est pas encore achevé et les travaux de l’ultime tronçon ne sont toujours pas entamés.

Et, au rythme où vont les travaux, deux mois nous séparant de cette échéance, il est fort à parier que la livraison ne se fera pas avant 2018… au moins. «Il est vraiment regrettable que ce projet indispensable pour le désenclavement de toute une région, notamment son port qui constitue un véritable levier du développement économique, reste tributaire d’une simple autorisation», se désole notre source.