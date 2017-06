L’humour pimente les veillées ramadhanesques à la plage

Réagissez

La dynamique association culturelle Les fils des deux frères s’est illustrée, une nouvelle fois, par l’organisation d’un évènement culturel local, Les soirées de l’humour, qui attire, lors de chaque représentation, un public nombreux et diversifié. Organisées en partenariat avec la direction de la culture et celle de la jeunesse et des sports, Les soirées de l’humour se déroulent juste après les prières surérogatoires, à la plage de Oued Abdallah.

Le choix de Oued Abdellah a été judicieux, dans la mesure où cette plage, depuis son aménagement et sa réouverture est devenue une destination privilégiée pour les familles, un endroit idéal pour passer un moment de plaisir et de détente et pour profiter de la douce brise nocturne. Cette année, en sus de ce cadre agréable que leur offre la nature, les flâneurs noctambules ont droit à des spectacles d’humour gratuits, en plein air, animés par des comédiens talentueux, généreux en spectacles, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour divertir les spectateurs. Sur scène, les humoristes Karim Option, Lahacene Laho, Okacha Middous, Samir Mazouri, Walid Sasnou, Mourad Tita, Mourad Modjrim ou encore l’incontournable M’hirka ont été tout simplement géniaux et les spectateurs leur ont rendu la pareille par des applaudissements répétés. La deuxième soirée «Spéciale humour» s’est terminée en apothéose avec la montée sur scène de Abdelkader «Secteur». Et, quand L’enfant du quartier de l’île se produit devant son premier public, attendez-vous à des éclats de rire à profusion. En somme, ces soirées de l’humour ont attiré la foule et le public a ri, comme on dit, à gorge déployée.