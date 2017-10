Réagissez

L’hôtel didactique de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de l’artisanat, l’hôtellerie et le tourisme de haï Imama commune de Mansourah (Tlemcen) sera opérationnel en 2018, a annoncé, hier, la directrice de cet institut.

Réalisé dans le cadre d’ une opération programmée par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, cet hôtel d’ application, qui a été achevé, n’attend que sa réception, a indiqué Linda Boucetta, en marge d’ une journée d’étude sur les techniques du guide touristique. Dès à présent, une opération d’ équipement de cet établissement, doté de l’ensemble des structures nécessaires pour son fonctionnement, à l’instar de la réception, les suites, les chambres, la cafétéria et l’administration, a été lancée par la direction du secteur, a-t-on ajouté, faisant savoir qu’il servira pour les séances pratiques des stagiaires en formation au niveau de l’institut. Cet hôtel didactique sera rentabilisé en servant de lieu d’ hébergement pour les missionnaires ou dans le cadre de conventions avec d’ autres institutions et administrations, a-t-on souligné.

Abritée par la salle de conférences de l’ INSFP, la journée d’ étude a été animée par plusieurs conférenciers, dont certains représentant l’université Aboubekr Belkaïd de Tlemcen, qui se sont penchés sur l’ histoire de Tlemcen, les us et coutumes de la ville de Tlemcen, les sites et monuments historiques de Tlemcen et les textes réglementaires du guide touristique. Organisée au profit des stagiaires et enseignants de l’institut, cette rencontre a débattu, également, de la relation entre les agences de voyages et les guides touristiques et des recommandations sur le développement du tourisme à Tlemcen. L’ institut a formé 45 guides touristiques sur un total de 795 diplômés dans la branche de l’hôtellerie, artisanat et tourisme. Actuellement, 22 stagiaires suivent une formation de guide touristique, a rappelé Mme Boucetta, expliquant que l’objectif visé est la mise à la disposition du secteur d’ une main d’ œuvre qualifiée au vu des spécificités touristiques de la wilaya de Tlemcen.