L’ESJ Maghnia vainqueur

L’ESJ Maghnia sur toute la ligne

Les jeunes de l’Entente sportive de la jeunesse de Maghnia (ESJM) U13 ont remporté avec brio le tournoi international de football qui s’est déroulé à Lille (France), en battant avec l’art et la manière le club parisien de Saint Brice, et ce, en présence de l’international algérien Yassine Benzia du LOSC Lille (1re division française).

La demi-finale a été gagnée aux tirs au but (5-4), après un score vierge face à Lambersart. En fait, les jeunes du coach Tahar ont passé, avec succès, les épreuves face à l’ACFC de Roubaix, l’Ennequin Loos, l’Aslo Oliveaux, Merville et Lezennes, entre autres...

Heureux de cette consécration, Sofiane Lalem, le jeune président, s’est dit très fier de ce trophée fort mérité face à des écoles de formation françaises. «Nos enfants ont dignement représenté l’Algérie dans ce tournoi. Ils ont tout simplement été des champions». Le jeune Zeriahene Mohamed Amine, pétri de qualités, a terminé buteur du tournoi avec 7 buts.

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tlemcen a félicité le club pour cette coupe et lui a exprimé tout son soutien et ses encouragements pour ses efforts visant le développement et la promotion du football en lui souhaitant la continuité et d’autres réussites.

Les jeunes Rahou, Sahbaoui, Zeriahene, El Kebar, Ghaleb, Benhamou, Zorgani, Kerdouci, Beldjerrou, qui ont impressionné le public lillois, méritent toute la considération. Aux autorités de Maghnia d’en être con-scientes.