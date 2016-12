L’école de pêche mise sur sa modernisation

Réagissez

Bâtie sur une superficie de deux hectares, dont 13 824 mètres carrés constituant le bloc pédagogique, l’école de pêche de Ghazaouet, la seule dans la région, est un établissement moderne.

«L’école peut recevoir 250 stagiaires avec un internat d’une capacité de 140 lits. Elle est dotée d’un équipement pédagogique moderne, dont deux laboratoires équipés, 4 ateliers spécialisés dans l’enseignement de certaines filières, comme la mécanique, l’électricité, le ramendage et la cartographie, une salle de conférences d’une capacité de 200 places pour abriter des rencontres et des sessions de recyclage, un simulateur de navigation, qui est une nouvelle technologie, et aussi une reproduction fidèle de 3 passerelles de navire et un poste de navire facilitant l’apprentissage des notions de navigation», indique Kouider Derouich, le directeur de la pêche et des ressources halieutiques. Selon notre interlocuteur, cette école «vise à assurer un haut niveau de formation aux jeunes âgés entre 17 et 30 ans et ayant un niveau d’enseignement moyen ou secondaire, elle a pour mission de former des patrons côtiers, des patrons de pêche, des électro-motoristes et des agents en aquaculture. Les spécialistes dans l’élevage de poissons d’ornement ou d’aquarium, l’environnement, l’halieutique et la biologie marine n’auront aucune difficulté pour gérer leur propre entreprise».

Cette nouvelle infrastructure, réalisée dans l’optique de développer les métiers de la pêche, permet également aux jeunes stagiaires de décrocher leur permis de conduire des moteurs et devenir des marins-pêcheurs diplômés ayant les aptitudes nécessaires pour exercer ce métier. Cette formation touche tous les professionnels quel que soit leur âge leur permettant de régulariser leur situation professionnelle. L’école assure un régime de demi-pension pour les stagiaires habitant Ghazaouet et les villes avoisinantes. Pour rappel, à ce jour, 110 matelots qualifiés, 6 électro-motoristes et 12 agents techniques aquacoles ont été formés, alors que 109 matelots qualifiés et 44 patrons côtiers sont en cours de formation.