L’association de soutien aux enfants autistes Ennour réclame des moyens

l «Nous vivons de dons et des contributions minimes des parents d’enfants autistes», confie Mme Bendedouche, présidente de l’association Ennour, née il y a un an.

Une association qui s’occupe de la prise en charge de 70 enfants, dont 12 filles, âgés entre 3 et 14 ans, des communes de Maghnia, Ghazaouet, Nedroma et Beni Boussaïd.

Une agglomération dépassant 400 000 habitants. Vingt spécialistes, entre psychologues, orthophonistes et éducatrices, prennent en charge cette frange de la société, dont 10 orphelins. «Nous n’avons ni budget régulier ni locaux, puisque ceux que nous occupons actuellement à la cité Azzouni sont une location. Le loyer est très élevé. L’idéal serait que les autorités locales nous octroient un espace qui nous permettrait de faire des économies et l’argent du loyer serait consacré au volet éducatif», explique notre interlocutrice. Parmi les objectifs de l’association Ennour, selon Mme Bendedouche, «la prévention pour qu’on puisse établir un diagnostic précoce.

Ensuite, l’enfant est pris individuellement en charge pour le suivi de son développement, notamment l’apprentissage de l’autonomie, l’initiation à la communication et à la psychomotricité, et puis, même les parents y sont associés, puisqu’on les réunit régulièrement pour leur soumettre des comptes rendus sur l’évolution de la situation de leurs enfants». Selon un spécialiste, «sur 150 naissances, 1 enfant naît autiste et, justement, je lance un appel aux parents qui, lorsqu’ils remarquent des troubles de développement chez leur enfant, doivent l’emmener chez le médecin traitant ou directement chez un pédiatre».