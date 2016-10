L’association Amel El Hayet au chevet des cancéreux

Réagissez

du cancer accompagne les malades dans leur parcours de soins éprouvant. Amel El Hayet, depuis sa création en 2015, apporte aides et soutiens à une centaine de malades démunis dans l’acquisition des médicaments onéreux ou introuvables, les accompagne dans leurs rendez-vous pour les différents examens médicaux : analyses, scanner, radio et même dans leurs démarches administratives pour l’acquisition de la carte Chifa.

Plus encore, les malades cancéreux ne sont plus obligés de subir les tracasseries d’un déplacement laborieux et coûteux pour se rendre à Tlemcen ou à Oran pour les séances de chimiothérapie et de radiothérapie. L’association vient d’acquérir une deuxième voiture qui est mise à la disposition des malades pour leurs déplacements vers les centres de soins.

Selon la présidente, Houda Brahmi, l’association prévoit de mettre en œuvre des projets collectifs susceptibles de leur apporter un soutien moral les aidant à surmonter la détresse, l’isolement et l’angoisse qui empoisonnent davantage leur quotidien. L’association organise, du 8 au 15 octobre, une semaine de sensibilisation sur l’utilisation outrancière du plastique : «Le cancer et le plastique». «Notre objectif est de mettre en garde la population contre les dangers du plastique et d’inculquer un geste écolo à nos enfants», souligne cette militante. Le projet débute le 8 octobre par «la caravane de l’espoir» qui partira de la commune de Dar Yaghomracen. Près de 200 élèves de différentes écoles de la daïra prendront part à cette caravane.

Parallèlement, les élèves continuent à ramasser le plastique et le mettre dans les grandes poubelles déposées par les APC au sein des écoles. Cette opération durera toute la semaine jusqu’au samedi 15 octobre où tout le monde se réunira sur la place publique pour admirer les œuvres des artistes et récompenser les enfants participants. «Aussi, nous menons une campagne de prévention et de sensibilisation concernant le dépistage et le diagnostic précoce du cancer du sein. Tous les mois, nous accompagnons une quinzaine de femmes au centre d’imagerie de Maghnia pour une mammographie. Cet examen de dépistage précoce augmente les chances de guérison et diminue les séquelles de la maladie.»