Kidnapping d’un adolescent à Tlemcen : Six personnes arrêtées

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a été enlevée à la sortie de l’école, dans l’après-midi, par un groupe de 5 personnes à bord d’un véhicule de marque Renault Kangoo de couleur grise et d’une autre voiture, une Symbol. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les limiers ont pu localiser l’enfant à partir d’un appel téléphonique de ce dernier à son père. Aussitôt, les policiers et les éléments de la gendarmerie nationale, accompagnés du procureur de la république, se sont déplacés sur les lieux où ils ont réussi à libérer la victime et procédé à l’arrestation des 6 personnes présumées responsables de ce kidnapping. Selon ses déclarations, d’après notre source toujours, une fois enlevé à la sortie du collège, l’adolescent été emmené dans un champ de la cité Boudjlida où se trouvaient 16 personnes dont 13 encagoulées armées d’armes blanches. Et c’est là qu’il profitera d’un instant de relâchement de ses ravisseurs pour subtiliser un téléphone et appeler son père, d’où sa localisation. L’enquête dirigée par la sûreté du 3ème arrondissement est en cours.