Il tente d’importer illégalement 7770 caméras de surveillance

Les douaniers en service au niveau de la gare maritime de Ghazaouet ont procédé à la saisie d’une importante quantité de caméras de surveillance, un équipement très sensible soumis à une stricte réglementation. Selon un communiqué émanant de la Direction régionale des Douanes de Tlemcen, 7770 caméras de surveillance avec leurs différents accessoires, ont été découvertes lors d’une opération de fouille d’un véhicule de type Mercedes Sprinter en provenance d’Almeria et conduit par un ressortissant du Sahara occidental. La fouille du véhicule a permis aussi aux douaniers de mettre la main sur 381 flacons de parfum, 208 fusils de pêche sous-marine, 385 téléphones portables et 7969 boîtes de lentilles optiques, précise le communiqué. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 110 millions de dinars et l’amende encourue est de 210 millions de dinars.