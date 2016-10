Hôpital de Maghnia : Les médecins spécialistes en grève

Réagissez

Trente-deux médecins spécialistes de l’établissement public hospitalier Chabane Hamdoune de Maghnia ont entamé, hier, l’arrêt de travail annoncé la semaine dernière.

«Deux jours de grève par semaine jusqu’à la satisfaction de nos revendications» qui se résument, en fait, à une seule : «le départ du directeur», comme ils nous l’ont expliqué. «Nous voulons interpeller les hauts responsables de la santé sur l’abus de pouvoir et le mépris dont nous sommes victimes de la part de ce responsable», a souligné le représentant du syndicat.

Regroupés à l’entrée de l’établissement, des slogans bien mis en valeur, les spécialistes ont dit avoir recours à la grève car «le directeur a refusé tout dialogue avec nous». Assurant le service minimum, les grévistes énumèrent de multiples griefs contre leur responsable installé il y a à peine six mois. «Vous devriez savoir que 12 spécialistes ont démissionné depuis son arrivée, dont un cardiologue et une gynécologue. Ils ne pouvaient plus subir son diktat, et à ce rythme d’autres suivront.

En plus, quand on parle du manque de matériel dans des services sensibles comme la chirurgie, on est vilipendé. Et pour s’attirer les faveurs de la population, il prétend qu’il lutte contre l’absentéisme. C’est archi-faux !» Les déclarations de nos interlocuteurs sont graves : «Il interfère dans le travail des médecins, souvent au grand risque de la santé des patients. En fait, il fait dans le populisme.» Alors qu’on discutait avec les grévistes, le responsable des médecins généralistes nous a informés qu’ils venaient de déposer un préavis de grève pour «les mêmes revendications que celles des spécialistes». Nous nous sommes rendus au bureau du directeur, mais au secrétariat on nous a informés qu’il était absent. Autant dire que ce dialogue de sourds risque de se répercuter négativement sur une population de plus de 200 000 habitants.