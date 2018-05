Hadj Slimane Tewfik, un champion au long cours

Réagissez

On oublie qu’il y a d’autres disciplines, comme le tennis, sport individuel d’exception, qui nécessite une présence jusqu’à quatre heures ou plus sur le court pour arracher la victoire, obligeant le joueur à changer plusieurs fois de maillot tant il l’a mouillé de ses tripes.

Parmi ces joueurs, il en est un qui a marqué d’un sceau indélébile son passage dans les différents tournois et championnats nationaux et internationaux. Il s’agit de Hadj Slimane Tewfik, qui, pendant plus de vingt ans, a occupé le haut du pavé, d’abord dans sa ville, Tlemcen, puis dans les tournois nationaux, et enfin sur le circuit international.

Ce véritable champion hors pair, qui a suscité l’admiration de tous, a entamé sa carrière en 1988, à l’âge de quatre ans. A cet âge très précoce, il savait déjà tenir la raquette et jouait comme un grand sur le court de tennis avec son père Abdelmadjid, lui-même joueur, premier président de la ligue de tennis de la wilaya de Tlemcen et fondateur du HS Tennis club, puis encadré par sa sœur, elle-même championne de tennis.

A force d’entraînements et d’endurance sur les terrains en terre battue et en asphalte, de séances de musculation, de participation à un nombre important de tournois, le jeune et talentueux joueur fait son chemin jusqu’à l’âge de 10 ans, où il décroche le titre de champion régional, après avoir été vainqueur de plusieurs épreuves à Tlemcen et dans plusieurs wilayas de l’Ouest. L’année suivante, il est vice-champion d’Algérie, champion régional de la catégorie 12 ans et moins, en simple et en double, puis finaliste des championnats d’Algérie.

En 1997, le prodige Hadj Slimane Tewfik s’adjuge le titre de champion régional Ouest dans la catégorie des 13 ans et moins et participe en Tunisie et en Egypte au Championnat arabe de tennis, classé second après Lamine Ouahab, sociétaire de la ligue d’Alger.

Il dispute contre ce même joueur la finale du championnat d’Algérie et se classe second dans le tableau en lice. En 1998, à l’âge de 14 ans, Tewfik décroche le titre de champion régional, ayant réussi à vaincre tous ses adversaires dans tous les tournois nationaux. La même année, il se qualifie, avec Lamine Ouahab, aux Championnats d’Afrique organisés à Dakar (Sénégal), où il a réussi à battre en quarts de finale le joueur tunisien numéro un, Malek Jaziri (actuel 80e joueur mondial).

Il parvient à atteindre le stade de la demi-finale, battu difficilement par le number one togolais, et a réussi à battre l’autre demi-finaliste, le Sud-Africain Kevin Andersson (actuel n° 10 mondial) et décroché la 3e place dans cette compétition de grande envergure, réalisant là son premier grand exploit. Pour l’Algérien, ce sont les débuts prometteurs dans une épreuve continentale.

Il atteint, lors d’un tournoi international en France, le niveau des 1/8 de finale, puis parvient au second tour dans des épreuves de tennis organisées en Allemagne et en Hollande, avant de se hisser aux 1/4 de finale lors d’une compétition organisée en Belgique. Hadj Slimane Tewfik participe alors au tournoi international d’Alicante (Espagne), qui réunit les meilleurs joueurs locaux et étrangers, qu’il remporte brillamment dans la catégorie des 14 ans.

C’est le début de sa carrière professionnelle, ce qui lui permet, avec l’accord de son père, de s’établir dans la ville espagnole de Barcelone, entrant de plain-pied dans la réputée Académie Bonasport sous la direction de Manuel Orantès, ex-numéro deux mondial du tennis dans les années 70. Il figure alors dans le groupe des 14 joueurs, les meilleurs d’Espagne de cette catégorie, dont Guillermo Garcia Lops.