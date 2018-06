Ghazaouet : S.O.S. enfants exploités !

Réagissez

Ala Pêcherie de Ghazaouet, l’activité commence tôt le matin. Une grande agitation y règne.

Les mandataires attendent l’arrivée des sardiniers. Le premier bateau pointe sa proue à l’entrée du port. De loin, on reconnaît déjà le nom du sardinier et on estime même le volume de sa prise. Dès qu’il accoste, la foule l’entoure.

Parmi cette foule mouvante au gré de l’abordage de chaque sardinier, la présence massive d’enfants attire l’attention. Les yeux encore enflés par le manque de sommeil, portant des vêtements crasseux qui sentent de loin l’odeur du poisson pourri. Des «intrus» en des lieux réservés aux adultes ! L’innocence se lit clairement sur leur visage paisible et quelque peu craintif. La majorité d’entre eux ont été précocement éjectés de l’école. Parfois, les raisons de leur exclusion sont futiles, mais les conséquences sont fâcheuses et peuvent même entraîner leur exclusion sociale. Ils sont jeunes, ils sont pauvres, mais débrouillards. En ramassant les quelques poissons restés sur le pont du bateau ou accrochés aux filets, ils gagnent quelques sous pour subvenir à leurs besoins quotidiens.

Parfois, ils proposent même leurs bras encore frêles pour aider à transporter les casiers de poissons. Même les injures proférées à leur encontre ne les en dissuadent pas. Ils en ont l’habitude. Face aux menaces répétitives des raïs, ils demeurent imperturbables. Leur seul souci est de remplir leur panier de poissons.

Et ils y parviennent toujours. De la Pêcherie à la décharge publique. Au milieu de ces montagnes d’ordures exposées à l’air libre, des enfants ont choisi la décharge publique d’Addas pour récupérer la ferraille et autres objets susceptibles d’être revendus. De l’aube au crépuscule, ils fouillent dans les ordures. Désormais, ils font partie de ce spectacle hideux et désolant. On a l’impression qu’ils sont naturellement immunisés contre tous les risques.

Des odeurs nauséabondes leur collent à la peau. Les émanations suffocantes qui se dégagent du site ne semblent nullement les déranger. Ils en ont l’habitude. Ils ne sont pas effrayés par cette meute de chiens errants et affamés qui fréquentent aussi ce site. Ils les ont apprivoisés. Mais n’empêche que ces gamins sont exposés à de grands risques. Ils ne sont pas à l’abri d’une quelconque contamination.